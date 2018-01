Campeonato Carioca: Vasco x Bangu jogam com portões fechados

Vasco e Bangu jogam nesta quinta-feira, às 19h30, com portões fechados, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, na estreia dos times no Campeonato Carioca. A partida por pouco foi adiada: o mandato de Eurico Miranda se encerrou na última terça e o novo presidente só tomará posse na próxima semana, Miranda afirmou que não tinha mais responsabilidade sobre o clube e, por isso, não podia garantir a realização do jogo.

Mas na noite desta quarta-feira, após reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), ficou decidido que o jogo será sem a presença de torcidas.