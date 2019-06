Campeonato Brasileiro: Palmeiras contrata Ramires

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira, 13, a contratação do meia Ramires, ex-jogador da seleção brasileira, do Benfica e do Chelsea, que disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2014. O jogador estava no Jiangsu Suning, da China desde 2016, e estava livre desde que rescindiu com a equipe.

O jogador de 32 anos assinou contrato de quatro anos com o Palmeiras e vai reviver o meio de campo da Copa de 2010 pela seleção brasileira, ao lado de Felipe Melo, quando o Brasil era treinado por Dunga.

Na Europa, Ramires conquistou a Liga dos Campeões de 2011/2012 e a Liga Europa de 2012/2013 com o Chelsea. Pelo clube, ainda conquistou o Campeonato Inglês de 2014/2015, a Copa da Inglaterra de 2011/2012 e a Copa da Liga Inglesa de 2014/2015. Pelo Benfica, conquistou a Taça da Liga e o Campeonato Português de 2009/2010. Pela seleção brasileira, foi campeão da Copa das Confederações de 2009.