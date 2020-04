Campeonato Belga é cancelado por coronavírus e abre precedente na Europa

A Belgian Pro League, liga que organiza a elite do futebol na Bélgica, decidiu cancelar o atual campeonato nacional por causa do surto de coronavírus. Com isso, o Club Brugge, líder da primeira fase, foi declarado como o campeão belga da temporada. A decisão pode abrir um precedente para que ligas de outros países cancelem seus calendários da temporada 2019/2020 e não precisem remarcar os seus jogos.

O Campeonato Belga tem um formato diferente das grandes ligas europeias. Com um jogo faltando para o término da fase inicial e antes da disputa dos playoffs com as seis equipes melhores classificadas, a liga optou pelo adiamento, já que acredita que não poderá realizar as partidas antes de 30 de junho, o último dia vigente da atual temporada europeia. O Brugge era o líder da competição com 15 pontos a frente do Genk.

Em comunicado divulgado pelo seu site, a liga considerou que o esporte não deve ser a primeira preocupação nesta situação “precária em que o país se encontra” e afirmou que não seria possível realizar as partidas com portões fechados. Por isso, decidiu cancelar o campeonato. Uma assembleia geral com os clubes será convocada no dia 15 de abril para definir os critérios para os rebaixados e os promovidos para a próxima temporada e o que será feito com a Copa da Bélgica – Brugge e Antwerp fariam a final no último dia 23, mas o jogo foi adiado.

A solução de dar o título para um clube, porém, não é tão simples. Das cinco grandes ligas do continente europeu, apenas a França e a Inglaterra tem seus líderes Paris Saint-Germain e Liverpool com uma grande margem em relação ao segundo colocado. Nesta quarta-feira, a Uefa suspendeu suas competições por tempo indeterminado e deu autonomia para as federações nacionais decidirem sobre suas competições.

Continua após a publicidade