Morre técnico Beto Campos, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo

É com profundo pesar que informamos o falecimento do técnico Beto Campos, campeão gaúcho na temporada 2017 com o Noia. Beto tinha 54 anos e faleceu em sua casa, em Santa Cruz do Sul, vítima de um infarto.

TEU NOME ESTÁ GRAVADO EM NOSSO PAVILHÃO, BETO! Força à família! 💙 pic.twitter.com/iG2LH7jcEX

