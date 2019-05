Campeão em três países, Cristiano Ronaldo exalta o próprio sucesso

O português Cristiano Ronaldo levantou o troféu do Campeonato Italiano no último domingo, 19, e, de quebra, foi eleito o melhor jogador da competição. O atacante da Juventus comemorou, em suas redes sociais, o sucesso que teve em três países.

“Campeão em Inglaterra, Espanha e Itália… Melhor Jogador em Inglaterra, Espanha e Itália… Não há limites para as conquistas quando o sonho se mantém vivo a cada dia que passa!”, vibrou o português.

Antes da cerimônia de premiação, o clube de Turim empatou com a Atalanta, em 1 a 1, e encerrou sua participação no campeonato com 90 pontos. A Juventus conquistou o título italiano com algumas rodadas de antecedência, mas precisou esperar até a última rodada para levantar sua oitava taça consecutiva da competição.

Cristiano Ronaldo chegou a seu sexto título de campeonatos nacionais. Pelo Manchester United, foi tricampeão do Inglês, em 2007, 2008 e 2009. O português se transferiu para o Real Madrid e levantou a taça do Espanhol em 2012 e 2017. A lista de troféus de Cristiano agora conta com o título Campeonato Italiano, logo em sua primeira temporada pela Juventus.