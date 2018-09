Campeão da Libertadores pode enfrentar africano na semifinal do Mundial

A Fifa realizou o sorteio do Mundial de Clubes de 2018 na manhã desta terça-feira (4), na sede da entidade em Zurique, na Suíça. Sete equipes disputarão o torneio, que acontece entre os dias 12 e 22 de dezembro, nas cidades de Abu Dhabi e Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos.

O campeão da Libertadores, competição da qual ainda participam Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre o campeão africano — ainda não definido — e o vitorioso no primeiro jogo do torneio, entre Al Ain FC (campeão dos Emirados Árabes) e Team Wellington, da Nova Zelândia (campeão da Oceania).

Na outra semifinal, o Real Madrid enfrentará o vencedor do jogo entre o campeão asiático — ainda não definido — e o mexicano Chivas Guadalajara, campeão da Concacaf.

Veja onde e quando serão os confrontos do torneio, e os clubes participantes

Participantes

Al Ain FC (campeão local – Emirados Árabes Unidos)

Team Wellington (campeão da Oceania – Nova Zelândia)

Chivas Guadalajara (campeão da Concacaf – México)

Real Madrid (campeão europeu – Espanha)

campeão da Copa Libertadores (Atlético Tucumán, Boca Juniors, Colo-Colo, Cruzeiro, Grêmio, Independiente, Palmeiras e River Plate na disputa)

campeão africano (1° de Agosto-ANG, Al Ahly-EGI, Espérance Tunis-TUN, ES Setif-AGL, Étoile du Sahe-TUN, Horoya-GUI, Mazembe-CON e Wydad Casablanca-MAR na disputa)

campeão asiático (Al-Duhail-CAT, Al-Sadd-CAT, Esteghlal-IRA, Jeonbuk-COR, Kashima Antlers-JAP, Persepolis-IRA, Suwon-COR e Tianjin Quanjian-CHN na disputa)

Jogos

Primeira fase

12/12 – Al Ain FC x Team Wellington (12h30) – jogo 1 (em Al Ain)

Quartas de final

15/12 – campeão africano x vencedor do jogo 1 (10h) – jogo 2 (em Al Ain)

15/12 – campeão asiático x Chivas Guadalajara (13h30) – jogo 3 (em Al Ain)

Disputa do 5° lugar

18/12 – perdedor do jogo 2 x perdedor do jogo 3 (10h30) (em Al Ain)

Semifinais

18/12 – campeão da Libertadores x vencedor do jogo 2 (13h30) (em Al Ain)

19/12 – Real Madrid x vencedor do jogo 3 (13h30) (em Abu Dhabi)

Disputa pelo 3° lugar

22/12 – perdedores das semifinais (10h30) (em Abu Dhabi)

Final

22/12 – vencedores das semifinais (13h30) (em Abu Dhabi)