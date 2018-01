Campeão brasileiro, Pablo renova com o Bordeaux até 2021

Após jogar o ano de 2017 pelo Corinthians, por empréstimo, e conquistar o Campeonato Paulista e Brasileiro, o zagueiro Pablo, de 26 anos, reestreou pelo Bordeaux neste final de semana e, nesta segunda, renovou contrato com o clube francês até 2021.

Contratado pelo clube francês no começo da temporada 2015/2016, após se destacar na Ponte Preta, foi pouco usado no time europeu. Foram apenas 17 partidas e um gol durante um ano e meio, sem disputar um jogo sequer na temporada 2016/2017, culminando no empréstimo ao Corinthians.

Voltou a jogar pelo clube francês como titular no sábado, em vitória de 1 a 0 sobre o Nantes. Tinha contrato até 30 de junho de 2019, mas renovou até junho de 2021 nesta segunda-feira, frustrando os planos de alguns clube brasileiros que estavam buscando sua contratação, como o Flamengo.