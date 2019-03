Camp. Paranaense: campeão do primeiro turno perde de 8 para o Athletico

Depois de um decepcionante primeiro turno do Campeonato Paranaense, com a quinta colocação em um grupo com seis times, o Athletico-PR conseguiu uma vitória maiúscula neste domingo, 10, na estreia da Taça Dirceu Krüger, segunda fase do Estadual. Contra o Toledo, campeão do primeiro turno, goleou por 8 a 2, em duelo disputado na Arena da Baixada.

Com reforços do time principal para a partida, o Athletico venceu com gols de Marquinho (duas vezes), Bergson (duas vezes), Lucas Halter, Matheus Anjos, Bruno Rodrigues e Vitor Naum. O Toledo descontou com Júlio Pacatto e Jonathan.

Dominante e muito superior ao Toledo desde o início do confronto, o time da casa não teve dificuldades em abrir a contagem do marcador. Logo aos três minutos de jogo, Marquinho acertou belo chute de primeira, após assistência de Bergson, e marcou um golaço. 14 minutos depois, o meia marcou novamente. Bergson fez a jogada individual pela direita e lançou para a área. Marquinho estava lá para ampliar.

Ainda no primeiro tempo, o Athletico-PR fez o 3 a 0. Bergson, que já havia servido de garçom, mandou uma bomba rasteira de longe, sem chances para o goleiro André Luiz.

A superioridade athleticana continuou na etapa final. Após cobrança de escanteio, Bergson desviou de cabeça e a bola sobrou limpa para o zagueiro Lucas Halter, que fez o quarto. Aos 14, os donos da casa alcançaram o quinto gol. Bergson recebeu passe de Jaderson e desbancou o goleiro.

O Toledo ainda conseguiu descontar em cobrança de pênalti de Júlio Pacatto, mas na sequência, o volante Neto foi expulso por uma falta feita em Lucas Halter. Matheus Anjos, Bruno Rodrigues, cobrando pênalti, e Vitor Naum marcaram outros três gols para o Athletico, que ainda sofreu um segundo gol no fim, marcado por Jonathan.

Na segunda rodada do Grupo A do torneio, o Athletico-PR vai até o Estádio Willie Davids para enfrentar o Maringá, às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, 17. Já o Toledo vai em busca da recuperação contra o Operário-PR, no mesmo dia e horário.