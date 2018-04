Camisa amarela cria saia-justa entre Atlético-PR e Umbro

Uma camisa amarela com detalhes em vermelho vem causando problemas na Arena da Baixada. O modelo em comemoração à Copa do Mundo, lançado na semana passada pela Umbro, não agradou aos torcedores do Atlético-Paranense, que recorreram às redes sociais para protestar. A diretoria rapidamente se pronunciou, dizendo que a camisa não havia sido aprovada pelo clube e que, por isso, não seria comercializada. A marca inglesa, porém, desmentiu o clube e manteve a camisa amarela à venda. O caso abalou a parceria mais longeva do país – a Umbro veste o Atlético desde 1996.

A camisa faz parte da coleção batizada de Nations, em que cada clube brasileiro homenageia uma seleção da Copa: Atlético-PR (Espanha), Santos (Inglaterra), Grêmio (Uruguai), Chapecoense (Colômbia), Avaí (França), Cruzeiro (Islândia) e Bahia (Rússia). A camisa “espanhola” do Atlético foi batizada de El Huracán (O Furacão, apelido do clube, em espanhol), e se refere ao fato de a seleção espanhola ter escolhido centro de treinamento do Atlético como sua sede na Copa do Mundo de 2014.

No fim de semana, diante das críticas dos torcedores, o Atlético soltou uma nota de reprovação à camisa. “O desenho da camisa atleticana, amarela com detalhes em vermelho, não foi aprovado pelo clube. Desta forma, o Furacão não utilizará e nem comercializará a camisa lançada nesta última sexta-feira (13)”, informou a diretoria.

Nesta segunda-feira, a Umbro respondeu. “No projeto Nations, o Clube Atlético Paranaense (CAP) seguiu o mesmo processo de aprovação, assim como todos os clubes. Reforçamos que a camisa passou por alterações e sugestões propostas pela diretoria do clube e que foram aceitas pela marca, resultando no design e cores da camisa El Huracán. Temos orgulho da história que criamos ao lado do CAP ao longo dessas duas décadas, buscando satisfazer os anseios da apaixonada torcida do furacão”, diz trecho da nota.

A camisa não está à venda no site da loja oficial do Atlético. No site da Umbro, ela é vendida por 249,90 reais. O clube ainda não se posicionou sobre o caso após a nota oficial da fornecedora. Confira, abaixo, as fotos das camisas da coleção de Copa: