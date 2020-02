Cai o primeiro técnico estrangeiro da temporada do futebol brasileiro

A aventura do menos badalado dos técnicos estrangeiros que chegou este ano ao futebol brasileiro durou menos de dois meses. O português Augusto Inácio, o único treinador nascido fora do Brasil entre os times da Série B do Campeonato Brasileiro, foi demitido pelo o Avaí na tarde desta sexta-feira 14. O clube anunciou a decisão pelas redes sociais.

O técnico não suportou a derrota da equipe para a Ferroviária de Araraquara por 2 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil, na noite da quinta-feira 13. Augusto Inácio dirigiu o time em apenas sete jogos e não teve bons resultados. Perdeu a Recopa Catarinense para o Brusque logo na estreia e deixou o Avaí apenas na sexta colocação entre dez times no Estadual.

Augusto Soares Inácio fez carreira como lateral-esquerdo de duas das maiores equipes de Portugal: o Sporting, time que o revelou, e o Porto. Também chegou a jogar pela seleção. Como técnico, conquistou o Campeonato Português com o Sporting em 2000 quebrando um jejum de 18 anos do clube sem o título, e venceu a Taça da Liga pelo Moreirense em 2016. Assumiu o Avaí em dezembro do ano passado para tentar recolocar a equipe na primeira divisão.