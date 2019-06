Cães e gatos podem ser sócios-torcedores de clube argentino

O Temperley, clube da segunda divisão do Campeonato Argentino, anunciou que os seus torcedores poderão cadastrar seus animais de estimação no programa de sócio-torcedor do time. Os mascotes possuem uma carteirinha especial e contarão com descontos em petshops e veterinários vinculados ao Temperley, clube de 106 anos de história.

“No Club Atlético Temperley, sabemos que eles também são parte de sua família. Por isso, pensamos em uma nova promoção, para que você associe seus animais de estimação e torne-os parte da maior família do Sul”, anunciou o clube argentino. Os interessados devem pagar 300 pesos (cerca de 25 reais) para associar seus mascotes. Já a taxa mensal para cada pet tem custo de 100 pesos (menos de 9 reais).

En el Club Atlético Temperley no le ponemos límites a tu amor… Por eso, llegó tu oportunidad: sumá a tu mascota 🐶🐩🐢🐰🦜🐈 a #LaFamiliaMásGrandeDelSur y no dejes a ningún integrante de tu casa fuera de esta pasión ⛽️💙 👉🏼 Enterate más acá: https://t.co/RJIWM9Aa21 pic.twitter.com/ElVWZMLghK — Club A. Temperley (@TemperleyOK) May 21, 2019

(com agência Ansa)