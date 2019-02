Cadela de Emiliano Sala emociona familiares no velório do jogador

O ex-atacante argentino, Emiliano Sala, que morreu em queda de seu avião no Canal da Mancha no dia 21 de janeiro, foi velado na cidade de Progreso, na província de Santa Fé, na Argentina, neste sábado, 16. Sua cadela, Nala, que vivia com Sala em Nantes, ficou horas em frente ao local onde o jogador foi velado.

Nascido em Cululú, cidade vizinha a Progreso, Sala iniciou sua carreira no clube San Martín de Progreso, onde jogou de 1994 a 2005. Por isso, o clube foi escolhido por amigos e familiares para velar o jogador, que iniciou sua carreira profissional no futebol francês e morreu aos 28 anos, quando foi negociado com o futebol inglês.

Nala vivia com Sala desde 2015 e ganhava muito destaque nas redes sociais do jogador. No dia 2 de fevereiro, a irmã do ex-jogador, Romina Sala, publicou uma foto da cadela olhando para a porta de sua casa com a frase: “Nala também de espera .” Cinco dias depois, o corpo de Emiliano foi encontrado no fundo do Canal da Mancha.

No dia 18 de setembro de 2015, Emiliano Sala publicou pela primeira vez uma foto com sua nova cadela: “Nova integrante #Nala”, escreveu. Na postagem seguinte, chamou ela de “Fiel Companheira.”

Com a morte do jogador, a cadela foi adotada pela família do jogador, que vive em Progresso.