Cadáver é achado na casa de jogador do Arsenal

O Arsenal, da Inglaterra, vem ganhando destaque nas páginas policiais. Dias depois de o meia Mesut Özil ser salvo de um assalto por seu colega de equipe, Sead Kolasinac, o meio-campista egípcio Mohamed Elneny foi surpreendido com uma notícia assustadora neste domingo 28. Um cadáver foi encontrado no pátio de sua casa, em Mahalla al-Kubra, no Egito, segundo informações da BBC.

O pai de Elneny não conseguiu identificar o corpo e alertou as autoridades. A polícia investiga o ocorrido e aguarda os resultados da autópsia, mas acredita que o homem tenha morrido eletrocutado ao tentar roubar cabos elétricos.

Mohamed Elneny, de 27 anos, disputou recentemente a Copa Africana de Nações e, com poucas chances no Arsenal, deve ser negociado ainda nesta janela de transferências.