Cada gol de Tevez na China custou US$ 10 milhões

Contratado pelo Boca Juniors para a disputa do Campeonato Argentino e Copa Libertadores de 2018, o atacante Carlos Tevez deu prejuízo ao futebol chinês. Em um ano no Shangai Shenhua, foram apenas 16 partidas e quatro gols. O argentino tinha um dos maiores salários do mundo: 40 milhões de dólares por temporada. Em um ano, o argentino embolsou o dinheiro, apesar de jogar apenas 1.297 minutos, em 14 jogos como titular e dois como reserva. Sua última partida foi no dia 4 de novembro, contra o Liaoning Kaixin.

O clube foi campeão da Copa da China, mas Tevez não estava em campo durante a conquista. No dia da final, o jogador estava na Argentina, recuperando-se de lesão. Agora, prestes a completar 34 anos, o atacante terá sua terceira passagem pelo Boca Juniors. Na primeira, de 2001 a 2004, conquistou o Campeonato Argentino, a Copa Libertadores, a Copa Sul-americana e o Mundial de Clubes. Na segunda, entre 2015 e 2016, venceu mais um Campeonato Argentino e uma Copa da Argentina.