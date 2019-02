Cabeleireiro de Neymar ‘entrega’ nova camisa da seleção brasileira

Neymar ainda não sabe mas se estará em condições físicas de disputar a Copa América de 2019, mas já provou a camiseta que será usada pela seleção brasileira no torneio, que será disputado em solo brasileiro. Neste domingo, 10, o cabeleireiro pessoal do atacante, Wagner Tenório, divulgou em suas redes sociais uma imagem de bastidor, na qual aparece penteando o craque, que vestia a nova camisa. O modelo, que já havia sido vazado por um site, ainda não foi lançado oficialmente pela Nike.

“O segredo é nunca desistir dos seus sonhos. Obrigado meu Deus por tudo”, escreveu Tenório, que acompanhou Neymar também durante a Copa da Rússia. Na foto, Neymar aparece ostentando também a faixa de capitão da seleção, no que pode ser um comercial da Copa América ou da própria fornecedora.

No fim do mês passado, o atacante de 27 anos fraturou novamente o quinto metatarso do pé direito, o mesmo problema que o afastou meses antes do Mundial de 2018. A expectativa é que Neymar fique dois meses e meio fora de combate, o que prejudicará sua preparação para a Copa América.

A camisa segue o tom tradicional de amarelo e tem mais detalhes em verde que o anterior – com gola pólo e uma faixa nas mangas. O modelo é bastante semelhante ao utilizado pelo Brasil na Copa das Confederações de 2013, vencido pelo time no Maracanã, palco da final da próxima Copa América.

Segundo o site britânico Footy Headlines, a camisa será lançada perto do início do torneio, que acontece entre 14 de junho e 7 de julho. A publicação diz ainda, que a seleção usará um segundo uniforme branco – modelo “aposentado” desde a traumática derrota na final da Copa de 1950.