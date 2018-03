Busquets se irrita com perguntas sobre possível volta de Neymar

O volante Sergio Busquets, do Barcelona, concedeu entrevista coletiva, nesta terça-feira, para falar sobre o jogo de volta entre Chelsea, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, na próxima quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), no Camp Nou, estádio do Barcelona. O jogador espanhol foi perguntado sobre uma possível volta de Neymar ao clube catalão, já que o destino do jogador brasileiro é destaque em vários jornais do mundo, mas ficou irritado e não quis falar a respeito.

“Pergunte a ele. Neymar é jogador do PSG agora, não está mais aqui. Não vou falar sobre especulações, temos uma partida importante demais pela frente, não podemos dar atenção para um assunto como esse”, reclamou.

Busquets ainda comentou sobre o problema emocional de seu companheiro de time, André Gomes, que disse ter vergonha de sair de casa por causa das críticas por não conseguir fazer bons jogos pelo Barcelona. “Nós sabíamos do problema de André, é algo pessoal, mas todo o time tem tentado ajuda-lo a superar”, contou.