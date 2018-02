Buffon voltará à seleção italiana contra Argentina e Inglaterra

A lenda do futebol Gianluigi Buffon, que cogita se aposentar ao fim da temporada, voltará a defender o gol da seleção italiana nos amistosos de março contra Argentina e Inglaterra, segundo o técnico interino da Itália, Luigi Di Biagio. “Conversei com ele e provavelmente será parte do grupo em março”, declarou Di Biagio.

Buffon chorou ao anunciar sua aposentadoria do time depois derrota diante da Suécia em novembro, um resultado que fez a Itália ficar de fora da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1958. “Não é justo que sua última partida seja a da Suécia, então eu lhe propus voltar para um, quem sabe dois ou três jogos”, explicou Di Biagio sobre os confrontos contra Argentina e Inglaterra, em Manchester e em Londres nos dias 23 e 27 de março.

Aos 40 anos, o goleiro da Juventus, defendeu a Itália nas últimas duas décadas, somando 175 jogos, e venceu a Copa do Mundo de 2006. Em novembro, após a eliminação italiana nas Eliminatórias, o goleiro anunciou que não jogaria mais pelo time, que não se classificou para a Copa.

Chiellini também será chamado

Outro jogador que havia anunciado a aposentadoria após a eliminação da Itália, o zagueiro Giorgio Chiellini também será chamado por Di Biagio.

“Barzagli confirmou que não quer mais jogar, mas Chiellini estará conosco. De Rossi veremos em março se não tem mais problemas físicos”, afirmou o treinador. Barzagli e De Rossi também anunciaram a aposentadoria após derrota para a Suécia.