Buffon pode voltar à Juventus para ser goleiro reserva

O goleiro italiano Gianluigi Buffon, de 41 anos, pode estar de volta à Juventus, clube que defendeu entre 2001 e 2018, depois de uma passagem breve e discreta pelo PSG, com eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Manchester United em Paris. No entanto, seu retorno seria para ficar no banco de reservas, como opção ao polonês Wojciech Szczesny, informou o jornal italiano Gazzetta Dello Sport.

Szczesny se destacou em seu primeiro ano como titular da Juventus. Já Mattia Perin, contratado na última temporada, se recupera de lesão no ombro, só deve retornar em outubro e pode ser negociado com a Roma. Por isso, a Juventus buscaria um reserva para o goleiro polonês e cogita trazer o velho capitão Buffon de volta.

O lendário goleiro italiano recebeu sondagens do Porto, de Portugal, do Leeds United, da segunda divisão inglesa, e até do Fluminense, mas o retorno ao clube no qual é ídolo, deve ser o destino. Ao encerrar sua carreira, que está perto do fim, Buffon pode conseguir um cargo na comissão técnica da Juventus.

O empresário do jogador, Silvano Martina, confirmou a negociação com a Juventus ao canal MediaSet, da Itália. “Pode ser que o clube tenha pensado nele para o lugar de Perin. Ele tem quase 42 anos, mas ainda está bem e gosta de jogar futebol. Ele se coloca à disposição e, se a oportunidade aparecer, certamente avaliará com prazer”, disse o empresário.

Pelo clube, Buffon conquistou nove Campeonatos Italianos, uma Série B italiana, quatro Copas da Itália e cinco Supercopas italianas.