Buffon: ‘O Real Madrid é o melhor time do mundo, com sobras’

Na véspera do duelo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o goleiro Gianluigi Buffon, da Juventus, revelou ter profunda admiração por Cristiano Ronaldo e pelo Real Madrid. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), em Turim, na Itália, no primeiro jogo do confronto. E o veterano Buffon, que jamais conseguiu conquistar o troféu continental, já sabe que não terá vida fácil.

“O Real Madrid é melhor que a Juve. Não sou eu que digo, é a história, o currículo, as estatísticas, e diante disso creio que ganhar a Champions segue sendo um sonho muito complicado de alcançar. Podemos competir com o Real Madrid, mas ao longo da história e nos últimos anos eles demonstraram algo especial, diferente. É o melhor time do mundo, com sobras”, afirmou o goleiro de 40 anos ao diário espanhol Marca nesta segunda-feira.

Vice-campeão em 2003, 2015 e 2017 com a Juventus, Buffon ainda tem vivas as memórias da goleada sofrida na última decisão, 4 a 1 diante do próprio Real Madrid, com dois gols de Cristiano Ronaldo, de quem o goleiro italiano diz ser fã. “Tenho admiração ilimitada por Cristiano. Ele consegue ficar cada vez melhor. O admiro porque é uma pessoa que sabe o que faz, pragmática, demonstrou ser inteligente. Ele mudou seu posicionamento em campo, gasta menos energia, mas continua letal.”

Contra a Juventus, especificamente, o craque português tem excelente retrospecto: marcou sete vezes em cinco partidas. “Espero que dessa vez seja diferente”, afirmou Buffon. “Nunca vi nenhum outro jogador com o mesmo instinto assassino de Ronaldo. Tive o privilégio de jogar com o brasileiro Ronaldo e com Ibrahimovic, mas Cristiano Ronaldo tem batido recordes atrás de recordes.”