Buffon é suspenso por três jogos após expulsão na Champions

O goleiro italiano Gianluigi Buffon recebeu suspensão de três jogos da Uefa, por causa da expulsão na partida da Juventus contra o Real Madrid, em jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, dia 11 de abril. Naquela partida, ele recebeu cartão vermelho do árbitro inglês Michael Oliver nos acréscimos do segundo tempo, por reclamação após a marcação de pênalti. O lance resultou em gol do atacante português Cristiano Ronaldo, que classificou o time de Madri às semifinais do torneio.

Buffon, de 40 anos, está sem clube, desde o anúncio da saída da Juventus, em 17 de maio deste ano. O goleiro, que já se aposentou da seleção italiana após não se classificar para a Copa do Mundo, ainda não revelou qual será o futuro de sua carreira.