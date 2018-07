O Paris Saint Germain anunciou nesta sexta-feira, em suas redes sociais, a contratação do goleiro Gianluigi Buffon para a próxima temporada. O goleiro italiano passou os últimos 16 anos defendendo a camisa da Juventus, da Itália.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @gianluigibuffon 🤴 💪 🧤 🇮🇹 #OneOfUs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2018

Buffon anunciou o fim de sua longa relação com a Juve no final da última temporada, deixando em aberto o seu futuro. Aos 40 anos de idade, ele acerta com um time menos tradicional, mas que conta com várias jovens estrelas, como Neymar e Kylian Mbappé. Assim como o PSG, Buffon vai em busca do título da Liga dos Campeões da Europa.

O goleiro foi campeão do Campeonato Italiano em nove oportunidades com a Juventus, além de vencer um título da Copa do Mundo com a seleção italiana, em 2006, na Alemanha.