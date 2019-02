Buffon diz que gostaria de seguir no PSG por mais uma temporada

O goleiro do Paris Saint-Germain, o italiano Gianluigi Buffon, de 41 anos, disse neste sábado, 2, que pretende jogar mais no clube. “Se Alphonse Areola e o clube quiserem, gostaria de ficar mais uma temporada aqui. Por enquanto, é importante manter o foco nas partidas em Lyon (no domingo); em seguida, o Bordeaux; e o Manchester United nas oitavas de final da Liga dos Campeões”, disse o campeão mundial em 2006.

Buffon deixou a Juventus no meio do ano passado. Ele disputa posição com o goleiro da seleção francesa Alphonse Areola. O italiano assinou por uma temporada com o PSG, com a opção de renovação por mais um ano, podendo, então, ficar na capital francesa até o verão europeu de 2020.