Bruno Silva confirma acordo com Cruzeiro e provoca rival

O volante do BotafogoBruno Silva confirmou que a negociação para jogar pelo Cruzeiro em 2018 está muito próxima de ser concretizada. Tanto que o atleta já fala como jogador do time mineiro. Em um vídeo divulgado nas redes sociais neste fim de semana, o atleta confirmou que é jogador do clube mineiro e provocou o maior rival. “Cheguei no Cruzeirão Cabuloso. Vamos atropelar as frangas”, disse o jogador, provocando o Atlético-MG.

A novela entre Cruzeiro e Botafogo por Bruno Silva acontece há algum tempo. O clube mineiro busca uma negociação e agora parece que a situação caminha para o anuncio em breve. Nesse sábado, o jogador disse que os familiares, a maior parte cruzeirense, já estão pedindo presentes. “Já pediram até camisa (risos). Espero que possa acertar. Pode ter certeza que se eu fechar com o Cruzeiro, vou ser o mesmo Bruno Silva do Botafogo. Essa semana teremos o desfecho. Minha vontade é jogar em Minas”, finalizou.

Bruno Silva começou sua carreira no Villa Nova de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele passou por Avaí, Ponte Preta, Atlético-PR, entre outros, mas ganhou destaque com o Botafogo no esquema de Jair Ventura.