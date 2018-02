Bruno Peres, da Roma, perde habilitação por dirigir embriagado

O lateral brasileiro Bruno Peres, da Roma, perdeu sua carteira de habilitação nesta segunda-feira após um teste médico constatar que ele estava embriagado no momento em que bateu seu Lamborghini, na última madrugada, na capital italiana. Segundo dados das autoridades locais, o jogador tinha uma taxa de quase 2% de álcool no sangue – sendo que o limite no país é de 0,5%.

Por volta das 5h30 (horário local), o jogador perdeu o controle de sua Lamborghini e bateu na via Terme di Caracalla. Apesar de a batida ter destruído o seu automóvel, o jogador saiu ileso. Em pouco mais de um ano, essa é a segunda vez que o jogador se envolve em um acidente automobilístico. Em novembro de 2016, Bruno Peres bateu um Porsche que havia alugado em uma mureta.

(com agência Ansa)