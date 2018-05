Bruna Marquezine visita Neymar em Teresópolis

Alojada nas dependências da Granja Comary desde a última segunda-feira, a seleção brasileira encerrou sua passagem pela região serrana do Rio de Janeiro neste sábado. Após a atividade, a atriz Bruna Marquezine visitou o namorado Neymar na concentração em Teresópolis.

Por meio de seu perfil no Instagram, o promoter David Brazil publicou uma foto ao lado do casal. “Bota a cara no sol, Juninho”, escreveu, uma vez que o jogador do Paris Saint-Germain aparece protegendo o rosto na imagem. Outros integrantes da seleção também receberam visitas, entre eles o técnico Tite, que encontrou familiares.

Bota a cara no sol JUNINHO 😂😜❤️ A post shared by David Brazil (@davidbrazil) on May 26, 2018 at 6:49am PDT

Os atletas foram liberados após os trabalhos e devem se reapresentar até o meio-dia de domingo na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Após participar de encontro com a imprensa, a delegação segue para o aeroporto do Galeão e embarca para a Inglaterra.

No próximo dia 3 de junho, em Liverpool, a seleção entra em campo para enfrentar a Croácia em amistoso. No dia 10, no último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo, o time encara a Áustria, em Viena.