Briga pelo Brasileirão se acirra e dois clubes dependem apenas de si

Não há projeção que ainda não tenha caído ao longo da atual edição do Campeonato Brasileiro. O retorno do Internacional do técnico Abel Braga à liderança da competição, após a goleada por 5 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi, é um exemplo de peso. Os gaúchos chegaram a ficar 11 rodadas distantes do topo, viram o líder abrir 12 pontos de diferença e ainda tiveram a vaga no G-6 ameaçada.

Faltando sete jogos para o fim – oito para algumas das 20 equipes –, apenas Inter, 59 pontos, e Flamengo (terceiro colocado, com 55 pontos) dependem só de si para saírem campeões. São Paulo, Atlético-MG, Palmeiras e Grêmio também têm chances matemáticas.

Tamanho equilíbrio gera expectativa de que o campeonato possa ser definido apenas na última rodada, o que não ocorre desde 2011. Na ocasião, o Corinthians levantou o quinto título nacional após um empate sem gols contra o Palmeiras, no Pacaembu, em jogo marcado por homenagens ao ex-jogador Sócrates, ídolo do clube, morto no mesmo dia em razão de uma infecção intestinal.

A 31ª rodada impulsionou, principalmente, os gaúchos a sonharem com um título esquecido desde 1979, quando dirigido por Ênio Andrade conquistaram de forma invicta a competição nacional. De acordo com previsão da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), eles têm a maior probabilidade de levantar a taça, com 46,9% de chances.

O caminho do Inter ainda sim é considerado difícil. Passa, já neste domingo, por um confronto com o maior rival, o Grêmio. Apesar das sete vitórias consecutivas no Brasileiro, o Inter não vence um Grenal há 11 jogos, desde 9 de setembro de 2018, há dois anos e quatro meses.

Outro cruzamento que chama atenção é o duelo com o Flamengo, no Maracanã, marcado para a penúltima rodada, em 21 de fevereiro. Os cariocas, por sinal, vivem um momento de ascensão, com duas vitórias consecutivas, a última delas na última rodada com a vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, em Brasília.

Além do Internacional, o Flamengo enfrentará outro rival direto na briga pelo título: o São Paulo, na última rodada. A partida acontecerá no Morumbi, palco onde perdeu por 3 a 0 neste ano, em jogo que custou uma desclassificação precoce na Copa do Brasil, ainda nas quartas de final. Em três encontros neste ano, três vitórias dos paulistas.

Também chama atenção de flamenguistas um clássico com o Vasco, na 34ª rodada, agendado para 4 de fevereiro, no Maracanã. O rival entrou nesta rodada na zona de rebaixamento, ocupa a 17ª colocação, e inicia uma jornada pela fuga ao descenso.

O Atlético-MG de Sampaoli foi, certamente, quem mais lamentou a rodada. O empate cedido ao Grêmio, já nos minutos finais, empurrou a equipe da terceira para a quarta colocação, com 54 pontos, e tirou a chance de depender também somente de suas próprias forças para ser campeão.

De acordo com a UFMG, a equipe é a segunda com maior probabilidade matemática de título, com 20,2% de chances, mas mesmo que vença o jogo atrasado com o Santos, marcado para a próxima terça-feira, 26, ainda ficará a dois pontos do atual líder Internacional.

O São Paulo, que deixou a liderança após quase dois meses, tem 13,6% de chances matemáticas de conquista. A missão de reabilitação após a goleada passa por um confronto com o Coritiba, neste sábado, 23, que ocupa a 18ª colocação e tenta reagir para evitar o rebaixamento.

Palmeiras, com 3,1% de chances, e Grêmio, com longa invencibilidade e 2,6%, também estão na corrida pelo título. O primeiro divide atenções com as finais da Libertadores, no próximo dia 30, e da Copa do Brasil, em fevereiro, que envolve o próprio clube gaúcho, seu adversário.

Os últimos campeões brasileiros:

2019 – Flamengo campeão na 34ª rodada

2018 – Palmeiras campeão na 37ª rodada

2017 – Corinthians campeão na 35ª rodada

2016 – Palmeiras campeão na 37ª rodada

2015 – Corinthians campeão na 35ª rodada

2014 – Cruzeiro campeão na 36ª rodada

2013 – Cruzeiro campeão na 34ª rodada

2012 – Fluminense campeão na 35ª rodada

2011 – Corinthians campeão na 38ª rodada