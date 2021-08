Brentford vence Arsenal na estreia da Premier League

Na estreia da Premier League 2021/22, o Brentford venceu o Arsenal por 2 a 0, no Brentford Community Stadium, nesta sexta-feira, 13. Após 74 anos fora da primeira divisão, ‘As Abelhas’ venceram o Arsenal em um jogo que convenceu a torcida presente no estádio. Assim, larga com três pontos no campeonato, em que o intuito é permanecer na elite.

A partida começou com o Brentford jogando com o apoio de sua torcida e já pressionando o Arsenal nos minutos iniciais. Assim, logo aos 22 minutos, o atacante espanhol Sergi Canós marcou e colocou o time da casa na frente do placar. Ainda na primeira etapa, o placar quase foi ampliado e a equipe visitante pouco teve espaço.

Na segunda parte do jogo, os treinados por Mikel Arteta voltaram com outra postura. Dominando a posse, os ‘Gunners’ levaram perigo ao gol dos donos da casa, mas quem alterou novamente o marcador foi o Brentford. Aos 28 minutos jogados do tempo final, Christian Norgaard marcou após confusão na área e sacramentou a vitória.

Pela próxima rodada, no próximo dia 21, o Brentford encara o Crystal Palace, fora de casa. O Arsenal, por outro lado, joga em casa contra o rival Chelsea, no dia 22 deste mês.