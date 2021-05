Brentford retorna à primeira divisão do Inglês após 74 temporadas

O Brentford fez história neste sábado, 29, e garantiu seu retorno à primeira divisão do Campeonato Inglês depois de 74 temporadas. A equipe de Londres encarou o Swansea, no Wembley, na decisão dos playoffs da Championship, segunda divisão do Inglês, venceu por 2 a 0 e voltará a jogar a elite nacional, que disputou pela última vez na temporada 1946/47.

O clube comandado pelo técnico Thomas Frank praticamente carimbou seu acesso no primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, Ivan Toney converteu penalidade e abriu o placar. Pouco depois, aos 20 minutos, Emiliano Marcondes ampliou e deu números finais ao placar da partida.

O time se junta ao campeão Norwich e ao vice Watford no acesso. Os três substituem Fulham, West Bromwich e Sheffield United, rebaixados na última temporada do Inglês.