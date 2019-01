Brasileiros são maioria entre jogadores que valem mais de 100 mi de euros

Um estudo feito pelo CIES Football Observatory, centro de pesquisa de futebol com sede na Suíça, divulgou nesta segunda-feira 7, a lista dos jogadores mais valiosos do mundo, com 27 deles avaliados em mais de 100 milhões de euros. Desses, seis são brasileiros, maioria na lista.

Neymar é o melhor brasileiro, aparecendo na terceira colocação, atrás do francês Mbappé, seu companheiro de PSG, e do inglês Harry Kane, do Tottenham. Os dois primeiros colocados estão avaliados em mais de 200 milhões de euros. Neymar é o primeiro jogador na casa dos 100 milhões.

O segundo brasileiro é o meia Philippe Coutinho, do Barcelona, na nona colocação. Em seguida aparecem Roberto Firmino (16°), Gabriel Jesus (15°), Alisson Becker (24°) e Ederson Moraes (27°).

A França campeã do mundo em 2018, aparece com cinco jogadores na lista, entre eles Kylian Mbappé, primeiro colocado. Argentina, Bélgica e Portugal têm dois jogadores cada. Por fim, Alemanha, Egito, Itália, Senegal e Uruguai têm um jogador cada.

Veja os 27 jogadores mais valiosos do mundo