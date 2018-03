Brasileiros pelo mundo: Jonas e Alisson se destacam

Os brasileiros lembrados por Tite nas últimas convocações da seleção brasileira e aqueles que podem estar na mira do treinador por uma vaga na Copa do Mundo de 2018 tiveram um final de semana produtivo, especialmente nos casos do atacante Jonas e o goleiro Alisson, que foram destaques nas vitórias de Benfica e Roma, respectivamente.

Confira o desempenho dos brasileiros no fim de semana:

Em alta

Alisson – Roma

O goleiro titular da seleção brasileira fez grandes defesas na vitória do time da capital, fora de casa, contra o líder Napoli, por 4 a 2. Ele defendeu 12 dos 14 chutes a gol do clube napolitano na partida.

Jonas – Benfica

O artilheiro do time marcou três gols na vitória de 5 a 0 do time, vice-líder do Campeonato Português, sobre o Marítimo, chegando a 30 no torneio.

🎥 Mais 3 pontos e uma tremenda exibição! #CarregaBenfica Jonas ⚽⚽⚽

Grimaldo ⚽

Zivkovic ⚽ pic.twitter.com/52IktgbWxR — SL Benfica (@SLBenfica) March 4, 2018

Oscar – Shanghai Sipg

O meia marcou três gols e deu duas assistências na vitória de 8 a 0 sobre o Dalian Yifang na estreia do Campeonato Chinês. Hulk, que também esteve no jogo, marcou um gol e deu duas assistências.

Diego Tardelli e Gil – Shandong Luneng

Outro brasileiro que começou bem no Campeonato Chinês foi o atacante Diego Tardelli, que marcou duas vezes em vitória de 3 a 0 sobre o Beijing Guoan. Gil, zagueiro ex-Corinthians, esteve na defesa do clube que estreou no campeonato nacional sem sofrer gols.

Alex Teixeira – Jiangsu Suning

O atacante que esteve perto de acertar com o Corinthians para essa temporada, estreou pelo Campeonato Chinês marcando dois gols na vitória de 3 a 1 sobre o Guizhou Zhicheng.

Brasileiros do Shakhtar

Todos tiveram destaques na vitória de 3 a 0 sobre o Karpaty, fora de casa. Bernard marcou o primeiro gol do jogo; Alan Patrick, com assistência de Dentinho, fez o segundo; e o lateral esquerdo Ismaily, com assistência de Marlos, fez o terceiro.

Na média

Alex Sandro e Douglas Costa – Juventus

Bem cotados para a próxima convocação de Tite, ambos foram preservados e entraram no segundo tempo. A Juventus venceu o Lazio por 1 a 0 com gol nos últimos minutos, que nasceu em chute bloqueado por Alex Sandro.

Roberto Firmino – Liverpool

O atacante da seleção deu assistência para o segundo gol do Liverpool, na vitória de 2 a 0 sobre o Newcastle. Graças à vitória, a equipe chegou à vice-liderança do Campeonato Inglês.

O gol de Sadio Mané por outro ângulo.

O momento perfeito pro passe de Roberto Firmino. A infiltração perfeita no momento certo de Mané. pic.twitter.com/0hzGS61UYH — Anfield BR Vídeos (@anfieldbrvideos) March 4, 2018

Filipe Luís – Atlético de Madri

O lateral-esquerdo que briga com Alex Sandro pela vaga de reserva de Marcelo teve atuação regular na derrota por 1 a 0 para o Barcelona. Subiu bem ao ataque e até conseguiu parar Messi em algumas oportunidades (o argentino recebeu um cartão amarelo por dividida com o brasileiro), mas não evitou a derrota do vice-líder no Camp Nou.

Daniel Alves e Thiago Silva – PSG

Sem Neymar, o PSG visitou o Troyes e venceu por 2 a 0. O zagueiro Thiago Silva foi titular durante os 90 minutos, mas não sabe se começará a partida contra o Real Madrid na terça. Já Daniel Alves, poupado para o jogo de meio de semana, começou no banco e entrou apenas no segundo tempo. Mesmo assim, deu assistência para o segundo gol do time, marcado por Nkunku.

Casemiro e Marcelo – Real Madrid

Estiveram em campo na vitória de 3 a 1 sobre o Getafe. O volante jogou os 90 minutos. O lateral, poupado para o jogo contra o PSG no meio da semana, entrou no segundo tempo e deu assistência para o terceiro gol do time, marcado por Cristiano Ronaldo.

Philippe Coutinho – Barcelona

Teve boa movimentação e chutou duas bolas com perigo, mas foi substituído nos minutos finais diante do Atlético de Madri. Foi titular na partida decisiva do Campeonato Espanhol, após ter começado no banco contra o Las Palmas, na última rodada.

Ederson, Gabriel Jesus e Danilo – Manchester City

Após ter defendido um pênalti em vitória contra o Arsenal no final de semana, o goleiro Ederson voltou a terminar uma partida sem sofrer gols, no 1 a 0 diante do Chelsea. Gabriel Jesus, recuperando-se de lesão, e Danilo entraram apenas na segunda etapa e pouco contribuíram.

Fabinho, Jemerson e Jorge – Monaco

Os três jogaram os 90 minutos na vitória de 2 a 1 sobre o Bordeaux.

Giuliano – Fenerbahçe

Um dos favoritos de Tite, Giuliano marcou um dos gols do Fenerbahçe em derrota de 3 a 2 para o Akhisar Belediye, pelo Campeonato Turco.

Giuliano attı ! Fenerbahçe 1-2 Akhisaspor. İşte gol ; (Tüm Pozisyonlar için ana hesabımızı takip edin ► @KramponSport ) pic.twitter.com/AkmAPpYhgp — Krampon Sports Video (@KramponVideo) March 4, 2018

Em baixa

Paulinho – Barcelona

Foi preterido por André Gomes ao substituir Iniesta, lesionado no primeiro tempo, e entrou apenas nos minutos finais da vitória por 1 a 0 contra o Atlético de Madri.

Willian – Chelsea

O Chelsea fez uma péssima partida contra o Manchester City, prejudicando a atuação do brasileiro. Após sua saída, para a entrada de Olivier Giroud, o time londrino criou algumas chances, mas muito pouco para empatar contra o City, que venceu por 1 a 0.

Renato Augusto – Beijing Guoan

O meia iniciou muito mal no Campeonato Chinês, com derrota de 3 a 0 para o Shandong Luneng.