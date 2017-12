Brasileiros marcam três gols em goleada do Liverpool

O Liverpool iniciou muito bem o returno do Campeonato Inglês ao golear o Swansea City por 5 a 0 no estádio Anfield, com três gols de dois jogadores brasileiros, que devem defender o Brasil na próxima Copa do Mundo.

Philippe Coutinho marcou o primeiro gol do jogo, o único no primeiro tempo da partida. O jogador recebeu passe de Salah e, da entrada da área, acertou um chute no canto alto do goleiro adversário.

Outro brasileiro que marcou foi Roberto Firmino, que fez o segundo e quarto gols do Liverpool no jogo. No primeiro, Coutinho cobrou uma falta da intermediária e Firmino completou na segunda trave para o fundo do gol. No segundo, o time do Swansea saiu jogando errado, Salah invadiu a área com a bola e rolou para o centro, onde Firmino, sozinho, completou para o fundo do gol.

Alexander-Arnold e Oxlade-Chamberlain marcaram os outros dois gols do clube vitorioso, que chegou aos 38 pontos, na quarta colocação geral no Campeonato Inglês. Neste momento, o Liverpool luta por uma vaga na Liga dos Campeões com Tottenham (37 pontos), Chelsea (42 pontos) e Manchester United (43 pontos). O líder é o Manchester City, que faz campanha quase impecável, com 55 pontos e uma partida a menos.