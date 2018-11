Brasileiro: sete clubes ainda lutam contra o rebaixamento

Sete clubes ainda lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com os bons resultados nas últimas rodadas, Botafogo, Bahia e Corinthians escaparam da degola, mas três vagas ainda precisam ser preenchidas. O Paraná já está rebaixado.

No atual momento do torneio, restando três rodadas para o fim (nove pontos em disputa), estima-se que sejam necessários 43 pontos para escapar do rebaixamento. Neste momento, então, Santos (46), Bahia (44) e Corinthians (43) estão praticamente salvos da queda. Sete equipes lutam contra três lugares no Z4, incluindo dois grandes do Rio de Janeiro: Fluminense e Vasco.

Veja abaixo quem ainda corre riscos de rebaixamento de acordo com os matemáticos:

42 pontos

11 vitórias

Saldo de gols: -11

Situação:

Precisa de um pontos em três partidas que restam, sendo que a última delas é contra o América-MG, no Rio de Janeiro. Neste jogo, o Fluminense enfrenta o América no Maracanã.

Jogos restantes

22/11 – Bahia x Fluminense

25/11 – Internacional x Fluminense

02/12 – Fluminense x América-MG

39 pontos

9 vitórias

Saldo de gols: -7

Situação:

Apesar de estar mais próximo da zona de rebaixamento, tem uma tabela teoricamente mais propícia para escapar da Série B. O jogo contra o já rebaixado Paraná nesta próxima rodada, já é decisiva para as pretensões do time, que precisa de quatro pontos. Na última rodada, contra o Vasco, pode fazer o jogo que define sua permanência.

Jogos restantes

22/11 – Ceará x Paraná

25/11 – Atlético-PR x Ceará

02/12 – Ceará x Vasco

39 pontos

9 vitórias

Saldo de gols: -8

Situação:

Apesar de estar com pontuação semelhante ao Ceará, perde no saldo de gols e na dificuldades dos últimos jogos. Enfrenta o São Paulo, que tenta se garantir entre os quatro primeiros, no Rio; também recebe o Palmeiras, que pode ainda estar lutando pelo título no Rio de Janeiro; e encerra sua participação em confronto direto contra o Ceará na última rodada. Precisa de quatro pontos.

Jogos restantes

22/11 – Vasco x São Paulo

25/11 – Vasco x Palmeiras

02/12 – Ceará x Vasco

38 pontos

10 vitórias

Saldo de gols: -22

Situação:

Tem mais vitórias que os rivais logo acima, mas tem a pontuação inferior e dois jogos fora de casa. Precisa de cinco pontos para escapar de qualquer risco. Enfrenta a Chapeconese, em Santa Catarina, no único confronto direto do time nas rodadas finais. Depois visita o São Paulo, que tenta um lugar no G4, e se despede da competição contra o Santos, na Ilha do Retiro.

Jogos restantes

22/11 – Chapecoense x Sport

26/11 – São Paulo x Sport

02/12 – Sport x Santos

37 pontos

9 vitórias

Saldo de gols: -13

Situação:

A vitória contra o Santos deu uma sobrevida ao time, mas o próximo jogo, contra o Palmeiras, na casa do adversário, é o mais difícil para a equipe, que precisa de seis pontos. Nas duas rodadas finais, recebe o Bahia, que já escapou da queda, em Belo Horizonte, e enfrenta o Fluminense em confronto direto no Rio de Janeiro.

Jogos restantes

21/11 – Palmeiras x América-MG

25/11 – América-MG x Bahia

02/12 – Fluminense x América-MG

37 pontos

9 vitórias

Saldo de gols: -18

Situação:

A derrota em casa para o Botafogo complicou as pretensões da Chape, que precisa de seis pontos nas três rodadas finais. A vantagem é que o time fará dois jogos em casa, sendo um deles um confronto direto contra o Sport.

Jogos restantes

22/11 – Chapecoense x Sport

25/11 – Corinthians x Chapecoense

02/12 – Chapecoense x São Paulo

36 pontos

9 vitórias

Saldo de gols: -23

Situação:

Tem a situação mais complicada entre as equipes que lutam para não cair. Para se garantir sem depender dos outros, o time não poderia mais perder nas rodadas finais, somando sete pontos. E os adversários são todos da parte de cima da tabela. O clube baiano não terá confronto direto nas rodadas finais e fará apenas uma partida em casa.

Jogos restantes

21/11 – Cruzeiro x Vitória

25/11 – Vitória x Grêmio

02/12 – Palmeiras x Vitória