Brasileiro não conseguiu nenhum ponto na Bola de Ouro

A última quinta-feira foi marcada por mais uma premiação do craque Cristiano Ronaldo. O português aumentou sua galeria de prêmios na carreira ao ganhar sua quinta Bola de Ouro, prêmio concedido pela revista France Football. 30 jogadores estavam na eleição final e dois deles, sendo um brasileiro, não somaram pontos.

O meia Philippe Coutinho ficou na última posição, empatado com o atacante belga Dries Mertens, atualmente no Napoli. A votação da Bola de Ouro era exclusiva para jornalistas do mundo todo, que escolhiam os cinco jogadores, que na opinião de cada um, teriam sido os cinco melhores jogadores de futebol da temporada. A pontuação era: seis pontos para o 1°, quatro para o 2°, três para o 3°, dois pontos para o 4° e um para o 5°.

Em 2017, Coutinho marcou vinte gols, deixando sua marca no Campeonato Inglês, na Liga dos Campeões e nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018. O meia foi o grande nome do clube inglês na temporada passada.

Cristiano Ronaldo teve 946 pontos, com quase 90% dos votos possíveis. Veja quantos pontos cada jogador teve:

1° – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – Portugal – 946 pontos

2° – Lionel Messi (Barcelona) – Argentina – 670 pontos

3° – Neymar (PSG) – Brasil – 361 pontos

4° – Gianluigi Buffon (Juventus) – Itália – 221 pontos

5° – Luka Modric (Real Madrid) – Croácia – 84 pontos

6° – Sergio Ramos (Real Madrid) – Espanha – 71 pontos

7° – Kylian Mbappé (PSG) – França – 48 pontos

8° – N’Golo Kanté (Chelsea) – França – 47 pontos

9° – Robert Lewandowski (Bayern de Munique) – Polônia – 45 pontos

10° – Harry Kane (Tottenham) – Liverpool – 36 pontos

11° – Edinson Cavani (PSG) – Uruguai – 32 pontos

12° – Isco (Real Madrid) – Espanha – 28 pontos

13° – Luis Suárez (Barcelona) – Uruguai – 27 pontos

14° – Kevin de Bruyne (Manchester City) – Bélgica – 25 pontos

15° – Paulo Dybala (Juventus) – Argentina – 23 pontos

16° – Marcelo (Real Madrid) – Brasil – 21 pontos

17° – Toni Kroos (Real Madrid) – Alemanha – 20 pontos

18° – Antoine Griezmann (Atlético de Madri) – França – 17 pontos

19° – Eden Hazard (Chelsea) – Bélgica – 16 pontos

20° – David de Gea (Manchester United) – Espanha – 15 pontos

21° – Leonardo Bonucci (Milan) – Itália – 14 pontos

21° – Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) – Gabão – 14 pontos

23° – Sadio Mané (Liverpool) – Senegal – 10 pontos

24° – Radamel Falcao García (Monaco) – Colômbia – 9 pontos

25° – Karim Benzema (Real Madrid) – França – 7 pontos

26° – Jan Oblak (Atlético de Madri) – Eslovênia – 4 pontos

27° – Mats Hummels (Bayern de Munique) – Alemanha – 3 pontos

28° – Edin Dzeko (Roma) – Bósnia e Herzegovina – 2 pontos

29° – Dries Mertens (Napoli) – Bélgica – 0 ponto

29° – Philippe Coutinho (Liverpool) – Brasil – 0 ponto