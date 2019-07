Brasileiro marca contra a Juventus e imita Cristiano Ronaldo – que reage

Cristiano Ronaldo recebeu nesta sexta-feira, 26, uma inusitada homenagem, em amistoso realizado em Seul, na Coreia do Sul. Durante empate em 3 a 3 entre a Juventus e o K-League Team, uma seleção da liga sul-coreana, o brasileiro Cesinha marcou um belo gol e imitou a famosa comemoração do português, que reagiu do banco de reservas.

Cesinha, que teve passagens por Bragantino e Atlético-MG e hoje atua no Daegu, ainda apontou para Cristiano Ronaldo que, poupado, ficou o jogo todo no banco. O astro da Juventus chegou a rir timidamente da situação e, no intervalo, abraçou o brasileiro e lhe presenteou com uma camisa.

Em campo, os gols da Juventus, que chegou a estar perdendo por 3 a 1 até os 33 minutos do segundo tempo, foram marcados por Simone Muratore, Blaise Matuidi e Matheus Pereira, meia formado pelo Corinthians. Além de Cesinha, que atua no Daegu, Adam Taggart e Osmar fizeram os gols do combinado sul-coreano.

Depois de dois jogos na China e este na Coreia do Sul, a Juventus volta à Itália para a sequência da pré-temporada. O próximo amistoso será contra o Atlético de Madrid, no dia 10 de agosto, na Friends Arena, em Solna, na Suécia.