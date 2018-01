Brasileiro lamenta derrota após empate e é corrigido ao vivo

O goleiro brasileiro Jhonatan Luiz se envolveu em uma cena curiosa ao término da partida de seu time, o Moreirense, contra o Porto pelo Campeonato Português, que terminou empatada por 0 a 0. Na entrevista logo após o jogo, ele lamentou a derrota de seu time por um gol sofrido no último minuto, lance que não aconteceu. Ele foi corrigido pelo repórter e riu da situação.

Na jogada, aos 50 minutos do segundo tempo, o goleiro recebeu uma pancada na cabeça e achou que o gol marcado pela equipe visitante fora validado, quando na verdade foi anulado por impedimento. “Sabíamos que não seria um jogo fácil, pois o Porto é uma grande equipe, que está no primeiro lugar. Tentamos nos defender, mas infelizmente, no último lance, acabamos sofrendo o gol que deu a vitória a eles”, afirmou.

O jornalista, então, tranquilizou o atleta brasileiro. “Ficou 0 a 0 o jogo, Jhonatan. Não sei se você tem noção disso. Acho que está um pouco confuso com o resultado final.” Aos risos, o goleiro explicou a situação. “Achei que tinha sido gol no lance final. Agora estou mais feliz, porque no último lance bateram com o pé na minha cara e fiquei um pouco tonto. Pode esquecer tudo que eu disse aí”, completou, com bom humor.