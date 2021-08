Brasileiro é afastado do Lyon por conduta ‘inapropriada’ no vestiário

O zagueiro Marcelo foi afastado do Lyon depois da derrota por 3 a 0 para o Angers, pelo Campeonato Francês, na qual o brasileiro marcou um gol contra, no último fim de semana. Nesta terça-feira, 17, o clube emitiu um comunicado oficial explicando que o “comportamento inapropriado” do atleta de 34 anos no vestiário, logo após o duelo, motivou a punição.

Marcelo, formado nas categorias de base do Santos e com passagens por vários clubes europeus, como PSV e Besiktas, foi obrigado a treinar com o time B do Lyon. “O comportamento inapropriado de Marcelo no vestiário, depois do jogo contra o Angers (domingo passado), justifica essa decisão unânime de todos os integrantes da direção do Lyon”, diz o clube, em nota, sem detalhar qual foi a atitude do brasileiro.

“O clube reforça que todos os jogadores precisam demonstrar estado de espírito inabalável e comprometimento para alcançar os resultados que correspondam às ambições da instituição”, diz outro trecho. Marcelo foi avisado um dia após o jogo da punição pelo diretor esportivo, o brasileiro Juninho Pernambucano, e pelo técnico da equipe, Peter Bosz.

O Olympique Lyonnais informa que, após a derrota sofrida para o Angers e a análise feita pela direção esportiva ao lado de seu treinador Peter Bosz, foi decidido que Marcelo fará, a partir de hoje, parte do grupo Pro 2. — Olympique Lyonnais 🇧🇷🇵🇹 (@OL_Portugues) August 17, 2021 Continua após a publicidade

Ainda em seu comunicado, o Lyon rebateu as críticas da torcida, que cobrou a chegada de reforços após um empate e uma derrota nas primeiras duas rodadas da Ligue 1.

“O Olympique Lyonnais também destaca que a direção trabalha ativamente em várias linhas envolvendo possíveis contratações diretamente com o treinador Peter Bosz e lembra que deseja colocar em prática uma estratégia de compra pertinente e coerente, sem ceder à pressão midiática, com o objetivo de explorar as melhores oportunidades do mercado, aproveitando recursos que permitam com que o clube tenha a capacidade de concretizar suas ambições.”