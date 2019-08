Brasileiro concorre ao Prêmio Puskás de 2019 com Messi e Ibra

A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 19, os dez indicados ao Prêmio Puskás, oferecido ao autor do gol mais bonito do ano. O brasileiro Matheus Cunha, do Red Bull Leipzig, da Alemanha, está entre os indicados, assim como Lionel Messi, do Barcelona, e Zlatan Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy. A votação está aberta no site da Fifa até o dia 1º de setembro e o prêmio será entregue em 23 de setembro, em Milão, na Itália, na cerimônia do Fifa The Best.

VEJA AQUI OS GOLS INDICADOS AO PRÊMIO PUSKÁS

O paraibano Matheus Cunha, que iniciou sua carreira profissional no Sion, da Suíça e defende as seleções de base do Brasil, entrou na disputa pelo golaço por cobertura anotado pelo Leipzig contra o Bayer Leverkusen em abril deste ano, pela Bundesliga.

Ibrahimovic, vencedor do prêmio em 2013, concorre ao bicampeonato pelo gol acrobático marcado pelo Galaxy diante do Toronto FC. Já Lionel Messi, que jamais levou o Puskás, foi indicado por um gol de cobertura marcado diante do Betis, em março, pela Liga espanhola.

A lista de indicados tem três mulheres, a camaronesa Ajara Nchout Njoya , a americana Amy Rodríguez e a norte-irlandesa Billie Simpson. Também estão indicados o colombiano Juanfer Quintero, o italiano Fabio Quagliarella, o inglês Andros Townsend e o hpungaro Daniel Zsori.

Matheus Cunha tentará conquistar o terceiro Puskás do futebol Brasileiro. Em 2011, Neymar foi o vencedor pelo gol marcado pelo Santos diante do Flamengo, e em 2015, Wendell Lira faturou o troféu atuando pelo Goianésia. O prêmio, batizado em homenagem ao lendário jogador húngaro Ferenc Puskás, morto em 2006, foi criado pela Fifa em 2009.

Os indicados ao Fifa Puskás Award 2019

Matheus Cunha (Brasil), Red Bull Leipzig – 6 de abril de 2019, contra o Bayer Leverkusen

Zlatan Ibrahimovic (Suécia), Los Angeles Galaxy – 15 de setembro de 2018, contra o Toronto FC

Lionel Messi (Argentina), Barcelona – 17 de março de 2019, contra o Betis

Ajara Nchout Njoya (Camarões), Camarões – 20 de junho de 2019, contra a Nova Zelândia

Fabio Quagliarella (Itália), Sampdoria – 2 de setembro de 2018, contra o Napoli

Juan Fernando Quintero (Colômbia), River Plate – 10 de fevereiro de 2019, contra o Racing

Amy Rodríguez (EUA), Utah Royals – 16 de junho de 2019, contra o Sky Blue FC

Billie Simpson (Irlanda do Norte), Cliftonville Ladies – 9 de agosto de 2018, contra o Sion Swifts Ladies

Andros Townsend (Inglaterra), Crystal Palace – 22 de dezembro de 2018, contra o Manchester City

Daniel Zsori (Hungria), Debrecen – 16 de fevereiro de 2019, contra o Ferencváros TC