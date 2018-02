Brasileiro chora ao ser substituído: ‘Queria ajudar meu time’

O atacante brasileiro do Watford, Richarlison, foi visto aos prantos no banco de reservas após ser substituído na vitória sobre o Chelsea por 4 a 1, pelo Campeonato Inglês. Com cartão amarelo recebido no fim do primeiro tempo, ele saiu do jogo quando seu time vencia por 1 a 0 e viu do banco os outros três gols. “Foi um momento de desabafo, eu não queria sair. Queria ajudar meus companheiros”, disse o atacante à ESPN Brasil.