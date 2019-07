Brasileirão volta neste sábado com clássico paulista; confira os jogos

Seis clubes brasileiros voltaram à ativa após a Copa América no meio de semana. A partir deste sábado, os demais 14 clubes da primeira divisão retomam a temporada com o retorno do Campeonato Brasileiro. Quatro jogos abrem a rodada a partir das 17h, com direito a um clássico paulista.

O São Paulo recebe o líder Palmeiras no Morumbi, às 19h, para tentar acabar com a invencibilidade de 31 jogos do rival na competição (somando os resultados do campeonato dodo ano passado). O time alviverde está cinco pontos a frente do segundo colocado do Brasileirão 2019: nas nove primeiras rodadas, venceu oito vezes e empatou apenas uma antes da pausa.

No domingo, serão mais cinco jogos. Depois de golear o Atlético-MG no clássico pela Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, no Mineirão, e busca uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Fluminense e Ceará fecham a rodada no único duelo da segunda-feira, às 20h, no Maracanã.

Confira os jogos da décima rodada do Brasileirão

Sábado, 12

17h

Grêmio x Vasco, na Arena do Grêmio

Fortaleza x Avaí, no Castelão

19h

São Paulo x Palmeiras, no Morumbi

Bahia x Santos, no estádio de Pituaçu

Domingo, 13

11h

Flamengo x Goiás, no Maracanã

16h

Cruzeiro x Botafogo, no Mineirão

Corinthians x CSA, na Arena Corinthians

Athletico Paranaense x Internacional, na Arena da Baixada

19h

Chapecoense x Atlético Mineiro, na Arena Condá

Segunda-feira, 14

20h

Fluminense x Ceará, no Maracanã