Brasileirão: São Paulo bate Ceará e segue na liderança

O São Paulo venceu o Ceará neste domingo por 1 a 0, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória rendeu a manutenção da liderança para o time paulista e parou a reação do Ceará, vice-lanterna da competição. O gol do jogo foi marcado pelo lateral Bruno Peres, após passe do atacante Diego Souza.

Com pouco mais de 57.000 torcedores no Morumbi, os são paulinos tiveram dificuldade para conquistar a vitória, mas evitaram o tropeço que tiveram na última rodada, quando só empataram com o lanterna Paraná. O gol de Bruno Peres só saiu aos 32 minutos do segundo tempo, depois de várias tentativas salvas pelo goleiro Everson, do Ceará.

O São Paulo abriu quatro pontos de vantagem para o Internacional, que enfrenta o Palmeiras no Beira-Rio, ainda neste domingo, a partir das 16h (de Brasília). Em terceiro, agora a cinco pontos dos são paulinos, o Flamengo joga contra o América-MG no Independência, também às 16h.