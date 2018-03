Brasileirão: primeiros clássicos serão em um sábado

A CBF divulgou as datas e horários das 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2018, que acontecem antes da paralisação para a Copa do Mundo. Os primeiros clássicos regionais do torneio serão disputados em um sábado, no dia 12 de maio, na quinta rodada do torneio.

O jogo entre Grêmio e Internacional acontecerá às 16 horas, na Arena do Grêmio. Às 19 horas, o Corinthians recebe o Palmeiras em sua Arena. No domingo, dia 13, o Botafogo recebe o Fluminense no Nílton Santos.

A última rodada antes da Copa acontece no meio de semana dos dias 12 e 13 de junho. O Mundial começa na quinta-feira, dia 14.

Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2018

1ª rodada

Data Horário Jogo 14/04 16h Cruzeiro x Grêmio 14/04 19h Vitória x Flamengo 14/04 21h Santos x Ceará 15/04 11h América-MG x Sport 15/04 16h Vasco x Atlético-MG 15/04 16h Corinthians x Fluminense 15/04 16h Internacional x Bahia 15/04 19h Atlético-PR x Chapecoense 16/04 20h Botafogo x Palmeiras 16/04 20h São Paulo x Paraná

2ª rodada

Data Horário Jogo 21/04 16h Bahia x Santos 21/04 19h Flamengo x América-MG 22/04 11h Altético-MG x Vitória 22/04 16h Paraná x Corinthians 22/04 16h Chapecoense x Vasco 22/04 16h Fluminense x Cruzeiro 22/04 16h Ceará x São Paulo 22/04 16h Palmeiras x Internacional 22/04 19h Grêmio x Atlético-PR 23/04 20h Sport x Botafogo

3ª rodada

Data Horário Jogo 28/04 16h Botafogo x Grêmio 28/04 19h América-MG x Vitória 29/04 16h Atlético-MG x Corinthians 29/04 16h Paraná x Sport 29/04 16h Bahia x Atlético-PR 29/04 16h Fluminense x São Paulo 29/04 16h Ceará x Flamengo 29/04 19h Internacional x Cruzeiro 30/04 20h Palmeiras x Chapecoense 16/07 20h Santos x Vasco

4ª rodada

Data Horário Jogo 05/05 16h Vasco x América-MG 05/05 19h São Paulo x Atlético-MG 05/05 21h Sport x Bahia 06/05 11h Corinthians x Ceará 06/05 16h Cruzeiro x Botafogo 06/05 16h Atlético-PR x Palmeiras 06/05 16h Chapecoense x Paraná 06/05 16h Flamengo x Internacional 06/05 19h Grêmio x Santos 07/05 20h Vitória x Fluminense

5ª rodada

Data Horário Jogo 12/05 16h Grêmio x Internacional 12/05 19h Corinthians x Palmeiras 12/05 21h Vasco x Vitória 13/05 11h Chapecoense x Flamengo 13/05 16h Atlético-PR x Atlético-MG 13/05 16h Bahia x São Paulo 13/05 16h Botafogo x Fluminense 13/05 16h Ceará x América-MG 13/05 19h Cruzeiro x Sport 14/05 20h Santos x Paraná

6ª rodada

Data Horário Jogo 19/05 16h Atlético-MG x Cruzeiro 19/05 19h Flamengo x Vasco 19/05 21h Palmeiras x Bahia 20/05 11h Vitória x Ceará 20/05 16h Paraná x Grêmio 20/05 16h América-MG x Botafogo 20/05 16h São Paulo x Santo 20/05 16h Sport x Corinthians 20/05 19h Fluminense x Atlético-PR 21/05 20h Internacional x Chapecoense

7ª rodada

Data Horário Jogo 26/05 16h Botafogo x Vitória 26/05 19h Palmeiras x Sport 26/05 21h Atlético-MG x Flamengo 27/05 11h Paraná x Atlético-PR 27/05 16h Bahia x Vasco 27/05 16h Ceará x Grêmio 27/05 16h Santos x Cruzeiro 27/05 16h Internacional x Corinthians 27/05 19h América-MG x São Paulo 27/05 19h Fluminense x Chapecoense

8ª rodada

Data Horário Jogo 30/05 19h30 Vasco x Paraná 30/05 19h30 São Paulo x Botafogo 30/05 19h30 Sport x Atlético-MG 30/05 21h Chapecoense x Ceará 30/05 21h Vitória x Internacional 30/05 21h45 Cruzeiro x Palmeiras 30/05 21h45 Grêmio x Fluminense 31/05 16h Flamengo x Bahia 31/05 19h Corinthians x América-MG 31/05 21h Atlético-PR x Santos

9ª rodada

Data Horário Jogo 02/06 16h Atlético-MG x Chapecoense 02/06 16h Internacional x Sport 02/06 19h Vasco x Botafogo 02/06 21h Palmeiras x São Paulo 03/06 11h Bahia x Grêmio 03/06 16h América-MG x Atlético-PR 03/06 16h Flamengo x Corinthians 03/06 16h Santos x Vitória 03/06 19h Ceará x Cruzeiro 04/06 20h Paraná x Fluminense

10ª rodada

Data Horário Jogo 05/06 21h30 São Paulo x Internacional 06/06 19h30 Vitória x Chapecoense 06/06 19h30 Botafogo x Ceará 06/06 21h Sport x Atlético-PR 06/06 21h Corinthians x Santos 06/06 21h45 Cruzeiro x Vasco 06/06 21h45 Grêmio x Palmeiras 07/06 20h Paraná x Bahia 07/06 20h Fluminense x Flamengo 07/06 21h América-MG x Atlético-PR

11ª rodada

Data Horário Jogo 09/06 16h Atlético-PR x São Paulo 09/06 19h Vasco x Sport 09/06 21h Corinthians x Vitória 10/06 11h Chapecoense x Cruzeiro 10/06 16h Atlético-MG x Fluminense 10/06 16h Bahia x Botafogo 10/06 16h Ceará x Palmeiras 10/06 16h Grêmio x América-MG 10/06 19h Flamengo x Paraná 10/06 19h Santos x Internacional

12ª rodada