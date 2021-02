Inter só empata e desperdiça chance de encerrar jejum de 41 anos

O Internacional entrou na última rodada do Campeonato Brasileiro com dois pontos a menos que o Flamengo e dependendo de uma combinação de resultados para ficar com o título. O São Paulo fez a parte dele e venceu os cariocas, no Morumbi, por 2 a 1. Já o Colorado não teve a mesma sorte. Ficou no 0 a 0 contra o Corinthians, no Beira-Rio, e acabou o torneio como vice-campeão, apenas um ponto atrás do Rubro-Negro.

Um lance decisivo poderia ter mudado a história do campeonato. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o corintiano Roni perdeu uma bola no meio-campo e o Inter armou o contra-ataque. Moisés cruzou rasteiro e a bola pegou no braço aberto de Ramiro. Pênalti que o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou com convicção. Mas com ajuda do árbitro de vídeo voltou atrás – após quase cinco minutos de paralisação.

Com a bola rolando, o Internacional também teve suas chances para vencer e ficar com o título. Principalmente na segunda etapa. Edenilson perdeu chance clara logo aos quatro minutos. O meia colorado cabeceou em cima do goleiro Cássio. No rebote, Yuri Alberto ainda conseguiu desviar e a bola acertou a trave. Caio Vidal também acertou o poste 14 minutos mais tarde, em chute de fora da área – Cássio, novamente, foi decisivo e chegou a encostar na bola.

Nos últimos minutos, o Inter ensaiou uma pressão. Aos 37 minutos, o jovem Peglow cobrou escanteio fechado e Lucas Ribeiro subiu mais alto que a zaga do Corinthians para cabecear. A bola passou muito perto da trave de Cássio. Já nos acréscimos, Edenilson até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Na última bola, quase aos 55 do segundo tempo, Lucas Ribeiro teve a última chance. A finalização passou por cima do gol.