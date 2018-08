Brasileirão: Inter e Palmeiras ficam no empate no Beira-Rio

O Internacional empatou com o Palmeiras em 0 a 0 neste domingo, 26, no Beira-Rio, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O empate prejudicou as duas equipes, que tentam se aproximar do líder São Paulo.

O forte setor defensivo prevaleceu no confronto – o Internacional não leva gols há cinco jogos, enquanto o Palmeiras não sofre nenhum desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari, somando sete partidas sem ter sua defesa vazada pelos adversários.

O time gaúcho segue na segunda colocação da competição, com 42 pontos, três atrás do líder São Paulo. O Palmeiras ultrapassou o Grêmio e entrou no G-4, somando 37 pontos. Na próxima rodada do Brasil, no domingo, o Internacional visita o Cruzeiro no Mineirão, e o Palmeiras enfrenta a Chapecoense na Arena Condá.