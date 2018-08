Brasileirão: Flamengo cede empate para o América-MG no fim

O Flamengo empatou em 2 a 2 com o América-MG na tarde deste domingo, no Estádio Independência, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro A. O clube carioca vencia por 2 a 1, mas tomou o empate no final da partida, após perder o volante Cuellar, expulso aos 19 minutos do segundo tempo.

Os cariocas abriram o placar com o meia Everton Ribeiro aos 14 minutos do primeiro tempo, mas o atacante Rafael Moura empatou aos 22 minutos para os mineiros. Na segunda etapa, Lucas Paquetá recolocou o Flamengo na frente aos 15 minutos, logo antes de a equipe perder Cuellar. O meia Gerson Magrão marcou o gol do empate aos 41 minutos para o América.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 41 pontos, na terceira colocação, e viu o São Paulo, que derrotou o Ceará por 1 a 0 neste domingo, abrir vantagem na liderança do torneio, com 45 pontos – o Internacional, que empatou com o Palmeiras em 0 a 0 no Beira-Rio, é o vice-líder, com 42. O América-MG ficou em nono,com 26 pontos.

Na próxima rodada, no sábado, o América-MG visita o Vitória, no Barradão. No domingo, o Flamengo tenta se recuperar contra o Ceará, no Maracanã.