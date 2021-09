Brasileirão feminino: Corinthians vence Palmeiras no jogo de ida da final

No primeiro confronto da final do Brasileirão feminino, o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras por 1 a 0, em pleno Allianz Parque, neste domingo, 12. Líder na tabela da primeira fase, o time de Arthur Elias fez o único gol da partida com Gabi Portilho, já na etapa final.

O jogo de volta da grande decisão do Campeonato Brasileiro está marcado apenas para o dia 26 de setembro, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. Antes, porém, as arquirrivais voltam a se enfrentar na quarta-feira, 22, às 15h, pelo Paulista feminino.

Na partida, o Corinthians teve um gol anulado logo aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Tamires pela esquerda, Gabi Portilho cabeceou e Jully fez uma grande defesa. Adriana aproveitou o rebote e mandou para o gol, mas, depois de checagem do VAR, o tento foi anulado por impedimento.

As visitantes abriram o placar aos 21 minutos da etapa final. Vic Albuquerque cobrou falta na área e Gabi Portilho, saindo de trás, tocou de primeira para encobrir a goleira Jully e estufar a rede.

A comemoração da Portilho, pelas lentes do @marcogalvaofoto 2T I 31 min I Palmeiras 0 x 1 Corinthians pic.twitter.com/En2nistyV3 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) September 13, 2021