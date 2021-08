Brasileirão é menos intenso do que segundas divisões europeias, diz estudo

As discussões sobre a qualidade do futebol brasileiro em comparação ao europeu continuam. Nesta segunda-feira, 16, em estudo desenvolvido pela SkillCorner, empresa francesa responsável por estatísticas, e divulgado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory, pela sigla em inglês), o Campeonato Brasileiro ficou apenas na 26ª posição entre os 28 principais campeonatos do mundo em nível de intensidade, atrás de segundas divisões do velho continente e das pouco tradicionais ligas grega e sueca.

Os números foram coletados e ranqueados com base no percentual de percorrida em alta intensidade (corridas com velocidade maior do que 19.8 km/h). Na primeira colocação, a Premier League, responsável pelo Campeonato Inglês, teve resultado de 7,82% sendo eleita pelo estudo como a mais intensa do mundo.

O Campeonato Brasileiro, por outro lado, ficou na antepenúltima colocação, com porcentagem em 7,05%, superando apenas a Premiership, da Escócia, e Major League Soccer, dos Estados Unidos. Como informação adicional, a CIES Football Observatory e a SkillCorner disponibilizaram a distância média percorrida por um atleta em 90 minutos, estatística em que o Brasileirão ficou na última colocação.

A pesquisa ainda aponta a Ekstraklasa, a liga polonesa de futebol, como a segunda colocada, com 7,81%. A competição tem como atual campeão o Légia Varsóvia, eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa, porém hegemônico no futebol do país. No último século, faturou seis de dez campeonatos locais.

Em terceiro lugar está a La Liga, o Campeonato Espanhol, com 7,75%, seguido pela First League, da República Checa, pela Super League, da Suíça, pela Division 1A, da Bélgica, a Championship, segunda divisão inglesa, e a Superliga, da Dinamarca. A Série A, da Itália, um dos torneios mais tradicionais e conhecidos do mundo, ocupa somente a nona colocação, com 7,50%.

Entre os 28 torneios analisados, apenas três são disputados fora da Europa: o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Argentino e a MLS. O Campeonato Argentino foi classificado em 13º, duas posições acima do Campeonato Alemão. Os dados analisados são referentes as temporadas 2020 e 2020/21, dependendo do calendário utilizado em cada país.