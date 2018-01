IFFHS: Brasileirão é eleito 3º campeonato mais forte do mundo

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês) divulgou a lista dos campeonatos nacionais mais fortes do mundo, e colocou o Campeonato Brasileiro na terceira colocação, atrás apenas dos Campeonatos Espanhol e Inglês.

Em 2016, o Brasileirão ocupou a sétima colocação, atrás inclusive dos Campeonatos Argentino e Colombiano. Neste ano, o torneio teve 1.134 pontos e ficou bem próximo do Campeonato Inglês, que também ganhou quatro posições em relação a 2016.

O ranking tem como base o desempenho dos cinco melhores clubes de cada país em torneios nacionais e internacionais. Portanto, as campanhas de Grêmio, campeão da Libertadores, e Flamengo, vice da Sul-Americana, pesaram a favor do Brasileirão.

Veja os 20 melhores campeonatos do mundo de acordo com a IFFHS

Pos. Campeonato Pontos Em 2016 1° Espanhol 1.195 1° 2° Inglês 1.177 6° 3° BRASILEIRO 1.134 7° 4° Italiano 950,5 8° 5° Francês 938 3° 6° Colombiano 918 2° 7° Argentino 902 5° 8° Alemão 815 4° 9° Paraguaio 721,5 17° 10° Russo 689,5 20° 11° Grego 687 19° 12° Israelense 670,5 26° 13° Cipriota 652,5 16° 14° Turco 650 10° 15° Dinamarquês 645 25° 16° Português 642,5 14° 17° Equatoriano 640 24° 18° Austríaco 625 12° 19° Croata 623 21° 20° Mexicano 573 11°

Grêmio, segundo entre os cluves

A entidade também publicou seu ranking anual de clubes, de acordo com as conquistas de cada um durante a temporada. O Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, do Espanhol e do Mundo ficou na primeira colocação. O Grêmio foi o melhor das Américas e ficou na segunda colocação geral, dois pontos à frente do Manchester United, campeão da Liga Europa. O Flamengo também figurou entre os dez melhores do ano.

Veja os 20 primeiros colocados e a posição dos brasileiros no Ranking