Brasileirão: Corinthians x Palmeiras; um clássico cada vez mais tenso

Pouco mais de um mês depois da polêmica decisão do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras se reencontram neste domingo, a partir das 16h, na Arena Corinthians, pela quinta rodada do Brasileirão, em clima de intensa rivalidade. O título corintiano na final do Estadual, na casa alviverde e com acusações de interferência externa da arbitragem, ainda é assunto de ambos os lados e esquenta ainda mais o ambiente. Outro fator importante: o Corinthians pode empatar o histórico do confronto centenário.

“Não é um jogo decisivo, uma final, mas sabemos da importância de um clássico, o que mexe, o que envolve. Uma vitória fortalece ainda muito mais”, afirmou o técnico Fabio Carille, na sexta-feira. O técnico palmeirense Roger Machado minimizou as controvérsias passadas, mas torce para que a arbitragem de Anderson Daronco “não interfira no resultado”.

“Será um clássico diferente daquele, o que passou ficou para trás. Não levamos nada a não ser o desejo de vencer”, disse, na sexta-feira, em entrevista coletiva. “Não desejo levar o assunto da arbitragem para a beira do campo para não inflamar mais o que já está sendo discutido”

O Palmeiras terá um desfalque importante: Felipe Melo, que costuma protagonizar confusões no dérbi, está suspenso. Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima devem ocupar o meio-campo, com Dudu, Keno e Borja na frente. Pelo lado corintiano, Fábio Carille optou pela manutenção de Pedrinho no time. Xodó da torcida, o jovem de 20 anos teve boas atuações contra Ceará e Vitória.

Os dois times estão muito próximos na tabela: o Palmeiras tem oito pontos, dois a menos que o líder Flamengo, e o Corinthians tem sete. Seguindo lei estadual, o jogo terá torcida única, do mandante (Corinthians).

Corinthians freguês?

Com uma sequência de cinco vitórias nos últimos seis duelos, o time da casa tem a chance de igualar o histórico do dérbi, que foi disputado pela primeira vez em 1917. Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 358 vezes, com 126 vitórias do Palmeiras, 125 do Corinthians e 107 empates.

O clube alviverde rejeita estes números, pois leva em conta outras 10 partidas de competições conhecidas como “Torneio Início”. Neste caso, o Palmeiras levaria vantagem maior: 130 a 127. No entanto, segundo a maioria de historiadores, estes jogos não devem ser considerados oficiais, pois tinham caráter amistoso e tempo bem menor de duração – dois tempos de 15 minutos.

Palmeiras, visitante inconveniente

O time de Roger Machado tem, disparado, o melhor desempenho como visitante do país. Em Itaquera, o time terá a oportunidade de ultrapassar o número de vitórias fora de casa de todo o ano passado. Em 2017, conseguiu 12 vitórias, 16 derrotas e cinco empates em 33 jogos fora de casa. Neste ano, em apenas 15 partidas, o Palmeiras já soma as mesmas 12 vitórias e apenas uma derrota – justamente para o Corinthians, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista, por 2 a 0.

Prováveis escalações:

Corinthians: Cássio, Mantuan, Balbuena, Henrique, Sidcley, Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho, Pedrinho e Romero

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Borja.

(com Gazeta Press e Estadão Conteúdo)