Brasileirão: Corinthians tem desafios no tribunal e em campo

O Corinthians, líder do Brasileirão e empolgado após vitória no clássico contra o Palmeiras, tem dois importantes desafios nesta quarta-feira. O primeiro é nos tribunais e o segundo em campo. A partir das 14h30, a missão, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro, será livrar o seu artilheiro, Jô, de uma pena pesada, que pode até tirá-lo do restante do torneio. Mais tarde, às 21 horas, será a vez de encarar o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 33ª rodada.

Em campo, diretoria e comissão técnica enxergam maiores dificuldades. Com 62 pontos na tabela, os corintianos respiram aliviados após a vitória no dérbi, mas ainda vivem situação um pouco ameaçadora, já que um tropeço nesta quarta-feira pode fazer Santos, Grêmio e Palmeiras se aproximarem.

Para vencer o Atlético Paranaense, o Corinthians terá de superar dois importantes desfalques. O goleiro Cássio está com a seleção brasileira para a disputa dos amistosos contra Japão e Inglaterra e também cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, assim como o volante Gabriel. Em seus lugares entram, respectivamente, Walter e Maycon.

Antes do jogo, porém, as atenções estarão voltadas a Jô. O atacante será julgado por ter dado um chute na canela do zagueiro Rodrigo no jogo entre Ponte Preta e Corinthians, em Campinas. O artilheiro do Brasileirão poderá ser julgado com base no artigo 254-4, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição de quatro a 12 jogos. Os advogados do clube tentarão desqualificar o caso e conseguir a absolvição do jogador. Mesmo se receber uma punição, Jô poderá jogar em Curitiba nesta quarta-feira, pois a pena passaria a valer apenas no dia seguinte.