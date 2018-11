Brasileirão: Ceará escapa da queda e rodada define situação de nove times

A última rodada do Campeonato Brasileiro definirá a situação de nove equipes no torneio, envolvendo rebaixamento e vagas na próxima Copa Libertadores. Com o empate entre São Paulo e Sport em 0 a 0 no Morumbi, nesta segunda-feira, 26, o Ceará escapou do rebaixamento. Fluminense e América-MG, que estão atrás do clube de Fortaleza, se enfrentam na última rodada e o Sport não pode mais ultrapassar. O resultado também foi negativo para o São Paulo, que não entrou no G4 e no domingo disputa com o Grêmio um lugar direto na fase de grupos da Copa Libertadores.

Veja abaixo o que se disputa na última rodada do Campeonato Brasileiro

– Vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores

Envolve duas equipes: São Paulo e Grêmio

Situação:

4° colocado – Grêmio – 63 pontos – 17 vitórias

5° colocado – São Paulo – 63 pontos – 16 vitórias

O Grêmio recebe o Corinthians em sua Arena e o São Paulo enfrenta a Chapecoense, que luta contra o rebaixamento, na Arena Condá. Para o Grêmio se classificar, basta repetir o resultado do São Paulo. Já o São Paulo precisa vencer e torcer para que o Grêmio não vença, ou empatar e torcer por derrota do Grêmio.

Palmeiras, Flamengo e Internacional já se classificaram para a fase de grupos da Libertadores. O perdedor desse duelo entre Grêmio e São Paulo disputará a pré-Libertadores

– Vaga na fase preliminar da Libertadores

Envolve duas equipes: Atlético-MG e Atlético-PR

Situação:

6° colocado – Atlético-MG – 56 pontos – 16 vitórias – saldo de gols: 12+

7° colocado – Atlético-PR – 54 pontos – 15 vitórias – saldo de gols: 16+

O Atlético-MG recebe o Botafogo no Independência e precisa de uma vitória para se garantir na fase preliminar da Copa Libertadores. Caso empate ou perca, tem que torcer para que o Atlético-PR não vença. O Atlético-PR precisa ganhar e torcer para que o Atlético-MG não vença o Botafogo para ficar na frente. Mesmo ficando sem a vaga pelo Brasileirão, o Atlético-MG ainda pode se classificar para a Libertadores, caso o Atlético-PR conquiste a Copa Sul-americana. Nesse caso, o time parananense consegue vaga direta na fase de grupos.

Luta contra o rebaixamento

Envolve cinco equipes: Fluminense, Vasco, Chapecoense, América-MG e Sport

Situação:

14° colocado – Fluminense – 42 pontos – 11 vitórias – saldo de gols: -15

15° colocado – Vasco – 42 pontos – 10 vitórias – saldo de gols: -7

16° colocado – Chapecoense – 41 pontos – 10 vitórias – saldo de gols: -17

17° colocado – América-MG – 40 pontos – 10 vitórias – saldo de gols: -16

18° colocado – Sport – 39 pontos – 10 vitórias – saldo de gols: -23

O que cada um precisa:

Fluminense: basta um empate contra o América-MG, no Rio de Janeiro, para escapar. Em caso de derrota, sem que torcer para que o Vasco perca ou para que Chapecoense e Sport não vençam.

Vasco: basta um empate contra o Ceará, em Fortaleza, para escapar. Em caso de derrota, tem que torcer para que a Chapecoense perca ou para que América-MG e Sport não vençam.

Chapecoense: escapa do rebaixamento com uma vitória contra o São Paulo, em Chapecó. Em caso de empate, escapa caso América-MG e Sport não vençam. Em caso de derrota, escapa caso o América-MG perca e o Sport não vença.

América-MG: escapa do rebaixamento com uma vitória contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Caso empate, tem que torcer para derrota da Chapecoense e que o Sport não vença para permanecer na Série A. Derrota rebaixa o América-MG.

Sport: está rebaixado em caso de empate e derrota. Escapa caso vença o Santos, em Recife, e para que dois desses eventos aconteçam: o Vasco perca, a Chapecoense e o América-MG no máximo empatem.

Vitória e Paraná Clube já foram rebaixados por antecipação